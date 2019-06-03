В Ярославле чайка нападает на людей, которые подходят к ее птенцам

СЕГОДНЯ 15:08 2019-06-03T15:08:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Липовой горы заметили рядом с домом на улице Пирогова птенцов чаек. Пятнистые малыши уже несколько дней привлекают внимание прохожих. Они пищат, прижимаются друг к другу и явно чувствуют себя не очень уютно: местные мальчишки говорят, что птенцы выпали из гнезда. Если кто-то пытается приблизиться с ним, то из неоткуда вдруг возникает мама-чайка. Она истошно кричит, машет крыльями и кружит над человеком, который может причинить вред ее детенышам.

Как помочь птенцам, непонятно. Остается надеяться, что они найдут себе укромное место и спрячутся от бродячих собак и кошек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/712590" frameborder="0"></iframe> Птенцы чаек в Ярославле.Екатерина РЯБЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU