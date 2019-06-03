2019-06-03T14:37:56+03:00
Общество

«Тянутся к прекрасному»: мэр Ярославля не стал ругать жителей, ворующих цветы с клумб

Вопрос о нарушителях цветочного оформления обсудили на общегородском совещании
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В ярославле воруют цветы с клумб.В ярославле воруют цветы с клумб.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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Жители Ярославля воруют цветы с городских клумб. На это пожаловалась директор предприятия «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская на общегородском совещании в мэрии 3 июня.

- Например, на Комсомольской площади доступа нет, поэтому и цветочное оформление всегда в хорошем состоянии. В других местах есть акты вандализма, — сообщила она.

Интересно, что мэр Ярославля Владимир Волков не стал журить жителей.

— Это нормально, когда все тянутся к прекрасному, хочется цветочек домой унести, - прокомментировал он.

И дал поручение подсаживать цветы на такие клумбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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