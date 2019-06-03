Ярославец сделал себе поддельные права и ездил с ними, пока не попался

СЕГОДНЯ 14:11 2019-06-03T14:11:54+03:00

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Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Дэу». За рулем был 23-летний молодой человек. Когда представители власти проверяли у парня водительское удостоверение, то заметили, что оно имеет признаки подделки. Документ изъяли и отправили в экспертно-криминалистический центр. Там установили, что права изготовлены с помощью копировально-множительной техники.

– Отделением дознания в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа", – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU