3 и 4 июня в Ярославле перекроют дороги из-за мусульманского праздника

СЕГОДНЯ 13:57 2019-06-03T16:08:27+03:00

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3 и 4 июня в Ярославле будет проходить мусульманский праздник Ураза-Байрам. В связи с этим на участке улицы Победа от проспекта Октября до Советской улицы, местном проезде от дома № 19б по проспекту Ленина до улицы Победы и местном проезде в районе дома № 63 корпус 1 по улице Советская с 19 часов 3 июня и до 12 часов 4 июня будут ограничены остановки и стоянки машин.

Кроме этого, с 4.30 часов 4 июня на этом участке дороги власти города введут ограничение на движение.

– Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения РФ, – сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU