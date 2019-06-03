3 и 4 июня в Ярославле перекроют дороги из-за мусульманского праздника
Ограничение коснется улицы Победы
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3 и 4 июня в Ярославле будет проходить мусульманский праздник Ураза-Байрам. В связи с этим на участке улицы Победа от проспекта Октября до Советской улицы, местном проезде от дома № 19б по проспекту Ленина до улицы Победы и местном проезде в районе дома № 63 корпус 1 по улице Советская с 19 часов 3 июня и до 12 часов 4 июня будут ограничены остановки и стоянки машин.
Кроме этого, с 4.30 часов 4 июня на этом участке дороги власти города введут ограничение на движение.
– Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения РФ, – сообщили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU