2019-06-03T13:31:18+03:00
Общество

Можно в лицо: в Ярославле пройдет встреча всех желающих с дорожниками

Представители департамента дорожного хозяйства и подрядчики ответят на ваши вопросы
Роман РЫЖИКОВ
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На встречу с жителями придут те, кто будет ремонтировать дороги в этом годуНа встречу с жителями придут те, кто будет ремонтировать дороги в этом годуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Во вторник, 4 июня, в актовом зале ГКУ ЯО «Ярдорслужба», на Ухтомского, 9 , в 16 часов состоится встреча представителей департамента дорожного хозяйства и подрядчиков, которые в этом году будут ремонтировать дороги, со всеми желающими.

- Приглашаем к диалогу всех желающих, – заявил директор регионального департамента дорожного хозяйства области Евгений Моисеев. – Мы заинтересованы в сотрудничестве с общественниками, активными жителями, ведь у нас единая цель – хорошие дороги в Ярославской области.

По словам Моисеева, такой формат встречи будет опробован впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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