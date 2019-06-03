2019-06-03T13:03:10+03:00
Общество

Ярославна не платила налоги на свой бизнес, и приставы вынули долг прямо из кассы торговой точки

Остаток долга женщина отдала на месте
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФССП по Ярославской областиФОТО: УФССП по Ярославской области
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В Ярославле жительница Заволжского района не платила налоги. У женщины был свой бизнес. Долги перед государством привели к судебным разбирательствам. Было возбуждено исполнительное производство, однако должница не спешила выполнить свои обязательства. Судебные приставы и налоговики решили навестить ярославну. Они приехали к ней прямо на торговую точку. Там они вынули деньги из кассы и составили акт о своих действиях. Остаток задолженности женщина отдала тоже там.

– Таким образом, судебные приставы взыскали с гражданки в доход государства денежные средства и окончили исполнительное производство фактическим исполнением, – сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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