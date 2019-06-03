В Ярославской области пенсионер решил продать гараж, но пострадал от мошенников

СЕГОДНЯ 12:04 2019-06-03T12:04:13+03:00

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70-летний житель Рыбинска разместил в Интернете объявление: он решил продать гараж. Вскоре ему позвонил покупатель и сказал, что хочет приобрести его для складских помещений. Мужчина собрался уже переводить деньги за покупку. Обманным путем мошенник вынудил пенсионера подойти к банкомату и сделать с картой некоторые операции. Выяснилось, что не покупатель перевел деньги за гараж, а у пожилого человека списалось 11 тысяч рублей. На пенсионера обратила внимание сотрудница банка. Она и рассказала рыбинцу, что произошло.

Расстроенный мужчина обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU