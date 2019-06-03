Ярославль готовится к фестивалю «Пир на Волге»

СЕГОДНЯ 12:02 2019-06-03T12:02:17+03:00

17 августа ждут в гости автора проекта «Съедобное несъедобное», телеведущего и гурмана Михаила Ширвиндта, а также съемочную группу телешоу «Непутевые заметки» на Первом канале

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Во время фестиваля можно будет снять свой собственный анимационный фильм, спокойно отдать своих чад в пикниковый детский сад или в руки зубной феи, послушать интересные истории в необычном лектории, поучаствовать в мастер-классе «самого владивостокского ресторана Владивостока» ZUMA, посетить модный показ и самому преобразиться, а еще — огромный сюрприз от шефа Пикника — Григория Мосина.

Вновь на Стрелке пройдет «Свадебный пир», фестиваль уличного кино, будут кататься вдоль берега вкусные фото-круизы, а музыкальная армия участников «Рок-н-моба» исполнит 6 песен групп Queen, Rammstein, «Кино», Roxette, Foo Fighters, The Оffspring.

И самое главное — пикник в этом году, самый что ни на есть семейный.

Все желающие могут стать участниками конкурса кулинарных историй «Рецепт семейного счастья», рассказать о своей семье, ее ценностях, кулинарных традициях; поделиться любимым семейным рецептом и поведать историю, связанную с его появлением в семье.

Для этого, до 01 июля надо представить свою кулинарно-семейную историю в формате сочинения, презентации или поста в соцсетях в электронном или печатном виде, с фотографиями или видео.

Ваши работы будет оценивать профессиональное жюри: представители Ассоциации кулинаров Ярославской области и Оргкомитета Городского пикника «Пир на Волге», известные шеф-повара Ярославской области и, конечно, бренд-шеф «Пира на Волге» Григорий Мосин.

Ваши проекты жду по адресам:

На электронный адрес: incoming@volga-tours.ru

Или почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, а/я 122

ИСТОЧНИК KP.RU