В Ярославле прошла акция антипрививочников
Акция прошла в субботу, 1 июня, в парке 30-летия Победы. Собравшиеся с плакатами «против принудительной вакцинации» люди волновались, что в образовательных учреждениях могут перестать спрашивать согласие родителей на прививки детям.
Тема вакцинации детей в последние годы становится очень острой: вокруг нее много споров, а лагери «за» и «против» буквально враждуют между собой. Однако, зачастую люди основываются на информации, которую они почерпнули в интернете…
Мы поговорили с доцентом кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией и детских инфекций ЯГМУ, главным специалистом по вакцинопрофилактике департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Еленой Чепрасовой о мифах и страхах вокруг прививок
ИСТОЧНИК KP.RU