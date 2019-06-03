2019-06-03T12:13:10+03:00
Общество

В Ярославле прошла акция антипрививочников

Люди вышли с плакатами против принудительной вакцинации
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Жесть Ярославль/vk.comФото: Жесть Ярославль/vk.com
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Акция прошла в субботу, 1 июня, в парке 30-летия Победы. Собравшиеся с плакатами «против принудительной вакцинации» люди волновались, что в образовательных учреждениях могут перестать спрашивать согласие родителей на прививки детям.

Тема вакцинации детей в последние годы становится очень острой: вокруг нее много споров, а лагери «за» и «против» буквально враждуют между собой. Однако, зачастую люди основываются на информации, которую они почерпнули в интернете…

Мы поговорили с доцентом кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией и детских инфекций ЯГМУ, главным специалистом по вакцинопрофилактике департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Еленой Чепрасовой о мифах и страхах вокруг прививок

ИСТОЧНИК KP.RU

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