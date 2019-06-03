На трассе в Ярославской области грузовик насмерть сбила пешехода
Смертельное ДТП произошло в Ростовском районе
Мужчина скончался на местеФото: Роман РЫЖИКОВ
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В минувшее воскресенье, 2 июня, на трассе «Холмогоры» произошло смертельное ДТП. Днем, около половины первого, в Ростовском районе под колеса грузовика попал пешеход. 44-летний мужчина за рулем «Хендая» наехал на 62-летнего прохожего. Мужчина погиб на месте.
Полиция проводит проверку по факту случившегося, выясняются все обстоятельства аварии.
Напомним, в пятницу, 31 мая, в Рыбинске произошла жуткая авария с участием четырех машин. Автомобили смяло, как фольгу.
ИСТОЧНИК KP.RU