Туристический ролик «Включи свою историю» про Ярославскую область стал лучшим в России

СЕГОДНЯ 09:26 2019-06-03T09:26:59+03:00

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Видео «Включи свою историю» про Ярославскую область получило гран-при фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России», прошедшем в Туле.

- Благодаря победе, мы теперь будем представлять страну на международном туристическом фестивале FilmAt в Варшаве! – радуются ярославцы.

Второе видео команды «Байкал, я вернулась!» занял второе место в номинации «Природные объекты».

Отметим, создатели фильма уже получали международные награды. Так, например, в их копилке - победа на Стамбульском международном фестивале туристического кино.

- Наконец, добавилась и главная российская награда! – пишут авторы ролика. - Особенно приятно, что соревновались мы с большим количеством серьезных работ со всей России и смогли стать лучшими

TURN ON YOUR STORY Yaroslavl Region (Включи свою историю Ярославская область).Видео: IDEAFIXFILMS

ИСТОЧНИК KP.RU