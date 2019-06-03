2019-06-03T07:17:07+03:00
Спорт

Ярославец Кирилл Абросимов завоевал два золота на чемпионате России

Соревнования на открытой воде с 30 мая по 3 июня проходят в Краснодарском крае
Мария СОКОЛОВА
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На чемпионате России по плаванию на открытой воде ярославец Кирилл Абросимов завоевал два золота. Фото Instagram Кирилл Абросимов (@kirill.abrosimov)На чемпионате России по плаванию на открытой воде ярославец Кирилл Абросимов завоевал два золота. Фото Instagram Кирилл Абросимов (@kirill.abrosimov)
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Первую медаль золотой пробы воспитанник ярославской школы трехкратный чемпион Европы завоевал на олимпийской десятикилометровой дистанции с результатом в 1 час 55 минут и 24 секунды.

А 1 июня он стал победителем на дистанции 5 километров, показав время 57 минут 12,32 секунды. Серебряную награду завоевал Денис Авдеев (57.12,53). Третий результат показал Антон Евсиков (57.14,03).

По итогам чемпионата России Абросимов и Авдеев завоевали право выступить на мировом первенстве по водным видам спорта 2019 года, которое пройдёт в июле в Кванджу (Южная Корея).

ИСТОЧНИК KP.RU

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