Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти заключенного ярославского СИЗО

СЕГОДНЯ 19:56 2019-06-02T19:56:19+03:00

В Ярославле возбуждено уголовное дело после смерти заключенного в СИЗО. Фото: Евгения ГУСЕВА

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СУ СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело после смерти 29-летнего Алексея Сидякина. В больницу №2 он был доставлен из следственного изолятора № 1.

Осужденного приговорили к трем годам колонии-поселения. Через Ярославль он проходил по этапу. В СМИ сразу появились сообщения об избиении осужденного, но в пресс-службе УФСИН опровергли данную информацию, сообщив, что осужденный совершил попытку суицида. Врачи следов пыток не обнаружили.

- Дело возбуждено по части первой статьи 110 Уголовного кодекса - «Доведение до самоубийства», - рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области Кристина Гузовская.

ИСТОЧНИК KP.RU