На Ярославль идет июньская жара

СЕГОДНЯ 16:25 2019-06-02T16:25:53+03:00

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Синоптики утверждают, что в июне погода будет в регионе жаркой, правда, без гроз и ливней не обойдется.

В понедельник в Ярославле ночью ожидается плюс 8 -10 градусов по Цельсию, а днем будет облачно и максимум плюс 19. А уже в среду, 5 июня, столбик термометра днем доберется до отметки в плюс 26, а к выходным достигнет отметки в плюс 29 градусов по Цельсию. Гроз и дождей до конца следующей недели не ожидается.

Они придут в город с 10 июня, но прохладу с собой не принесут – днем в Ярославле ожидается до плюс 29. Затем опять небольшое похолодание до плюс 23 градусов, а к выходным столбик термометра достигнет плюс 32 - 34.

- Повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья, - предупреждает Роспотребнадзор по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU