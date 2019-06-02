Попалась на удочку мошенника: ярославна лишилась 78 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:43 2019-06-02T15:43:46+03:00

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В дежурную часть ОМВД России по Фрунзенскому району Ярославля обратилась 27-летняя молодая женщина. Она сообщила, что неизвестные лица обманным путем похитили у нее деньги.

Как выяснилось, ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что для предотвращения несанкционированного списания денежных средств с ее счета нужно выполнить определенные операции с банковской картой. Женщина не стала обращаться в отделение банка, а выполнила все указания звонившего - в результате лишилась денег в сумме более 78 тысяч рублей.

- Банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт, - предупреждают в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU