Попалась на удочку мошенника: ярославна лишилась 78 тысяч рублей
В дежурную часть ОМВД России по Фрунзенскому району Ярославля обратилась 27-летняя молодая женщина. Она сообщила, что неизвестные лица обманным путем похитили у нее деньги.
Как выяснилось, ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что для предотвращения несанкционированного списания денежных средств с ее счета нужно выполнить определенные операции с банковской картой. Женщина не стала обращаться в отделение банка, а выполнила все указания звонившего - в результате лишилась денег в сумме более 78 тысяч рублей.
- Банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт, - предупреждают в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU