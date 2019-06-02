Горожане самостоятельно привели в порядок клумбу на центральной площади Ярославля

СЕГОДНЯ 14:20 2019-06-02T14:34:34+03:00

Клумбу перед храмом Ильи Пророка и правительством Ярославской области активисты привели в божеский вид. Фото Игорь Ямщиков/Facebook

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Странно, что мэрия города не озаботилась благоустройством этой клумбы. Ведь Советская площадь и храм – самые посещаемые места среди прибывающих в наш город туристов.

Зато ветеран афганской войны и общественник Игорь Ямщиков вместе с двумя волонтерами провели незапланированный субботник последний день мая рано утром: клумбу аккуратно перекопали, сохранив многолетние цветы.

- Спасибо отважным и отчаянным коллегам Егор Демидов (Ярославская Государственная сельхозакадемия) и Дмитрий Зверев (Ярославский Градостроительный колледж) за их волонтерский порыв. Клумба у Ильи Пророка силами 2,5 землекопов приведена в божеский вид, - написал Игорь Ямщиков на своей странице в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU