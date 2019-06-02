В Ярославле заработал давно заброшенный картодром

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-02T12:21:12+03:00

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Картодром в Дзержинском районе Ярославля на Ленинградском проспекте много лет стоял заброшенным. Он расположен возле автошколы СТК «Мотор», которой руководит чемпион России по авторалли Тимофей Воробьев.

Весной этого года активисты группы «Дороги Ярославля» и неравнодушные горожане собрали деньги, а также нашли спонсоров среди ярославских компаний для реконструкции трассы. Теперь на картодроме новое покрытие. Приведена в порядок и территория спортивного сооружения. Самый крупный район нашего города получил спортсооружение, где смогут тренироваться как дети, так и взрослые, здесь также будут проходить соревнования различного уровня, и откроется спортшкола.

На открытии обновленного картодрома присутствовал мэр Ярославля Владимир Волков и другие официальные лица. А мастера авторалли СТК «Мотор» провели показательные выступления для собравшихся горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU