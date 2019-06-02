Рыбинск остался без холодной воды

СЕГОДНЯ 11:15 2019-06-02T11:17:38+03:00

Таких масштабных отключений в городе еще не было

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Сегодня, 2 июня, с 7 часов утра до 24 часов из-за остановки насосных станций и очистных сооружений водопровода для проведения ремонтных работ прекращено водоснабжение в микрорайонах Волжский, ГЭС, Веретье-1, Веретье-2, Веретье-3, Веретье-4, Переборы, Прибрежный, Скоморохова Гора, Северный, Западный, Мариевка.

Холодная вода отключена также в поселках Искра Октября, Юбилейный, Костино, Голодяево и деревнях Ануфриево, Пригорки, Макарово, Пригородная.

На пониженном давлении будут Гагаринский, Запахомовский и Центральный районы города.

Без холодной воды в Центральном районе останутся дома: ул. Плеханова, дома №№ 38,36,34,32,30,20,17,17а,13,11;

ул. Свободы, дома №№ 2,4,6,8,10,29,23,23а,25,33,19,19а,17,15,9,7,3,1а,1;

ул. Кольцова, дома №№ 3,2;

ул. Кирова, дома №№ 4,4а,6,6а,30,32,34,36,17,15,13, 11, 29, 27,23;

ул. Герцена, дома №№ 58,39,87,93,97;

ул. Радищева, дома №№ 73,77,83,85,87;

ул. Яна Гуса, дома №№ 8,4;

ул. Карякинская, дома №№106,88,78,70, 39, 41, 43, 45,47;

ул. Луначарского, дома №№ 29,27,23;

ул. Крестовая, дома №№ 133,135, 137, 141;

ул. Чкалова, дом № 69.

ИСТОЧНИК KP.RU