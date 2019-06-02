В Ярославской области вор увел велосипед из подъезда

СЕГОДНЯ 10:08 2019-06-02T10:08:17+03:00

В УМВД по ЯО создается отдельная база велосипедов, чтобы в случае кражи их легко было найти. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В дежурную часть ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району обратилась местная жительница. Женщина сообщила о том, что из подъезда дома, расположенного на улице Клубная, неизвестными похищен велосипед, стоимостью более 5000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена причастность к хищению велосипеда ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 35-летнего мужчины. Он в содеянном признался, похищенный велосипед был изъят.

Отделом дознания ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

- В УМВД России по Ярославской области создана специальная база данных, куда наряду с номерами и отличительными особенностями двухколесного имущества заносится информация о его владельце. Внести данные о своем велосипеде в единую базу может любой житель города и области, обратившись в ближайший отдел полиции или к своему участковому, это облегчит поиск похищенного транспортного средства, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU