Просушили: в Рыбинске после перерыва открылся Карякинский парк

1 Июнь 21:14 2019-06-01T22:09:30+03:00

На одном из деревьев (не на дубе) поселился кот ученый

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В субботу, 1 июня, в Рыбинске наконец-то открылся Карякинский парк. К первому дню лета в парке закончили весеннюю просушку. К открытию парка в нем появился новый житель. Сказочный персонаж на золотой цепи.

- Теперь в Рыбинске есть свой пушкинский кот учёный. Сказочного персонажа поселили в Карякинском парке. Как вам, нравится? А скоро здесь появится и ещё одна фигура - совы, - рассказал Денис Добряков, мэр Рыбинска.

Неживой, но внушительно выглядящий кот составит хорошую компанию белочкам парка. Да и люди, проходящие мимо, точно оценят новую декорацию. А проходить здесь явно будут - парк стал популярным местом отдыха. Здесь есть фонтан, ажурный мост, красивые беседки, пруд и невероятные топиарии - парковые фигуры из кустов. Сейчас все это обновили и парк снова готов к наплыву горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU