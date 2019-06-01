2019-06-01T20:41:05+03:00
Лето в городе

Вальсы и "Маруся": по Ростову впервые прошел Променад-парад

Зрителям понравилось, теперь каждую субботу оркестр будет ходить по городу [фото, видео]
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Зрителям из Тайваня понравилосьЗрителям из Тайваня понравилосьФото: Наталья БУЛАХ
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Хорошей музыкой встретил Ростов Великий лето. Здесь впервые прошел Променад-парад с оркестром. Музыкальное шествие началось в городском саду и по главным улицам Ростова добралось до двора Кремля. И теперь такой парад будет проходить по городу каждую субботу, с 15 часов.

- Это так же, как в Праге мы собираемся на Староместской площади, чтобы послушать бой астрономических часов, в Москве - посмотреть смену караула. А по субботам в Ростове теперь можно будет посмотреть большой променад! - поделился впечатлениями Валерий Кириллов, народный артист и режиссер постановки.

Первым зрителям новинка понравилась. Даже туристы из Тайваня пустились в пляс под "Амурский вальс", Глинку и "Марусю" из культового фильма "Иван Васильевич меняет профессию". И выбор последней песни вполне логичен - именно здесь снимали этот фильм.

Оркестр прошел по Ростову Великому Фото: Наталья БУЛАХ

Оркестр прошел по Ростову ВеликомуФото: Наталья БУЛАХ

Променад-парад в Ростове Ярославской области.Вот так они теперь будут ходить каждую неделюНаталья БУЛАХ

ИСТОЧНИК KP.RU

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