В Тутаеве агрессивный местный житель пырнул мужчину ножом

СЕГОДНЯ 17:40 2019-06-01T18:00:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Жестокий инцидент произошел в субботу, 1 июня, в Тутаеве. Мужчину среди бела дня пырнули ножом.

- Поступило сообщение от женщины о том, что в одном из дворов по улице Советская в ходе возникшего конфликта мужчина получил ножевое ранение, после чего нападавший скрылся в неизвестном направлении.

Прохожие вызвали мужчине скорую, которая его забрала в больницу. А охранники Росгвардии поймали подозреваемого по приметам. Местный житель 30 лет, подходящий под описание, оказался неподалеку, и росгвардейцы отвезли его в полиции. Там уже и разберутся, был ли он преступником или просто случайно мимо проходил. В любом случае, тот, кто пырнул мужчину, может отправиться в тюрьму на срок до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU