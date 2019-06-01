Это же металлолом: у ярославца украли "Жигули"
Машина долго стояла во дворе
29-летнего вора поймалиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ярославле хитрый и терпеливый вор украл машину. Девятка "Жигулей" долго стояла на одном месте и один 29-летний мужчина решил этим воспользоваться. Он вызвал эвакуатор и просто сдал чужую машину в металлолом. Что явно не порадовало ее хозяина.
- Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 «Кража», - рассказали в ярославской полиции.
За свою хитрость ярославец поплатится. Но пока неизвестно, будет ли это огромный штраф, исправительные работы или тюрьма.
ИСТОЧНИК KP.RU