Это же металлолом: у ярославца украли "Жигули"

СЕГОДНЯ 15:16 2019-06-01T15:16:28+03:00

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В Ярославле хитрый и терпеливый вор украл машину. Девятка "Жигулей" долго стояла на одном месте и один 29-летний мужчина решил этим воспользоваться. Он вызвал эвакуатор и просто сдал чужую машину в металлолом. Что явно не порадовало ее хозяина.

- Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 «Кража», - рассказали в ярославской полиции.

За свою хитрость ярославец поплатится. Но пока неизвестно, будет ли это огромный штраф, исправительные работы или тюрьма.

ИСТОЧНИК KP.RU