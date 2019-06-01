В Рыбинске на берегу реки нашли артиллерийский снаряд
Житель Рыбинска обнаружил весьма опасную железяку на берегу реки Черемуха. О своем открытии он разумно сообщил полиции. А уже те передали информацию ОМОНу Росгвардии.
- В результате обследования было установлено, что обнаруженным предметом является 76- мм артиллерийский снаряд с видимыми признаками коррозии, представляющий опасность для окружающих, - рассказали в Росгвардии.
Инженерно-техническая группа аккуратно убрала взрывоопасный цилиндр во взрывобезопасный контейнер. Специалисты вывезли его на полигон и уничтожили.
Напомним, в последнее время такие снаряды находят часто: у железной дороги, у деревни, в чистом поле,
ИСТОЧНИК KP.RU