В Рыбинске на берегу реки нашли артиллерийский снаряд

СЕГОДНЯ 14:13 2019-06-01T14:13:44+03:00

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Житель Рыбинска обнаружил весьма опасную железяку на берегу реки Черемуха. О своем открытии он разумно сообщил полиции. А уже те передали информацию ОМОНу Росгвардии.

- В результате обследования было установлено, что обнаруженным предметом является 76- мм артиллерийский снаряд с видимыми признаками коррозии, представляющий опасность для окружающих, - рассказали в Росгвардии.

Инженерно-техническая группа аккуратно убрала взрывоопасный цилиндр во взрывобезопасный контейнер. Специалисты вывезли его на полигон и уничтожили.

Напомним, в последнее время такие снаряды находят часто: у железной дороги, у деревни, в чистом поле,

ИСТОЧНИК KP.RU