Еще далеко, попью чайку пока: за ярославскими автобусами теперь можно следить по карте

СЕГОДНЯ 12:33 2019-06-01T12:58:37+03:00

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Ярославское правительство подписало договор с "Яндексом" и передало им все данные о междугороднем транспорте и пригородных автобусах. И все ради того, чтобы ярославцы и гости города знали, где едет нужный им автобус.

– Удобный и оперативный доступ к информации о движении транспорта на территории области позволит повысить качество предоставляемых пассажирам услуг, – уверен Максим Авдеев, заместитель председателя Правительства региона . – Жители городов и малых населенных пунктов смогут планировать свое время выхода на остановку, а также формировать оптимальный маршрут передвижения по территории региона.

Погрешность в времени в приложении составляет всего 30 секунд, полминуты. Следить по карте можно будет за 94 пригородными и междугородними автобусами, которые идут из Ярославля или к нему. Но вполне возможно, что скоро и автобусы внутри районов можно будет высматривать на экране, а не в голубой дали.

ИСТОЧНИК KP.RU