Парковка и автобус: что изменилось в Туношне для удобства ярославцев

СЕГОДНЯ 12:05 2019-06-01T12:06:51+03:00

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В Туношне теперь можно будет приехать на своей машине, слетать куда-нибудь и вернуться домой на машине, которая дождется вас. В субботу, 1 июня, на площади перед аэровокзалом открылась парковка на 25 мест.

- Данная услуга очень востребована у пассажиров аэропорта Ярославль, так как аэропорт находится на удалении от города, - заметил Евгений Садилов, генеральный директор аэропорта .

Парковка просматривается с камер наблюдения. Но за сохранность придется заплатить 250 рублей в сутки. А для тех, кто не может себе такое удовольствие, продлили маршрут автобуса № 183К «Ярославль АВ – Аэропорт Ярославль (Туношна)». Теперь он будет доезжать до привокзальной площади, чтобы пассажирам было удобнее и безопаснее.

ИСТОЧНИК KP.RU