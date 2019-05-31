2019-05-31T20:32:45+03:00
Общество

Мэр Рыбинска Денис Добряков спрыгнул с парашютом с аэростата с 9 тысяч метров

А сам аэростат «Россия» установил рекорд высоты для шаров такого типа
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: проект «Поднять Россию» /instagram.comФото: проект «Поднять Россию» /instagram.com
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Мэр Рыбинска Денис Добряков совершил прыжок с парашютом с высоты девяти тысяч метров. Так высоко градоначальник и абсолютный чемпион мира по парашютному спорту, восьмикратный чемпион по высотным прыжкам поднялся на аэростате «Россия» вместе с президентом федерации воздухоплавания Виталием Ненашевым, чтобы установить рекорд высоты для шаров такого типа. Случилось это в Ставропольском крае.

- После прыжка парашютиста, воздушный шар как и рассчитывали, набрал быстро высоту. Виталий Ненашев сообщил, что по показаниям приборов аэростат "Россия" достиг рекордной высоты – 10 300 метров, - сообщают организаторы проекты «Поднять Россию».

Денис Добряков не только поучаствовал в установлении рекорда, но и стал испытателем российского оборудования.

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Прыжок Дениса Добрякова с высоты 9 тысяч метров с аэростата "Россия"
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ИСТОЧНИК KP.RU

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