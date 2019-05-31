2019-05-31T19:23:21+03:00
Общество

Еще пять детей-сирот получили квартиры в Тутаеве

Через пять лет они смогут приватизировать жилье, если будут хорошо себя вести
Роман РЫЖИКОВ
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Пять детей-сирот получили ключи от новых квартир в домах №15а и 17 по улице Валентины Терешковой в ТутаевеПять детей-сирот получили ключи от новых квартир в домах №15а и 17 по улице Валентины Терешковой в ТутаевеФото: Правительство Ярославской области
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Сегодня, 31 мая, для пяти детей-сирот важный день – им вручили ключи от новых квартир в Тутаеве. Через пять лет они смогут приватизировать жилье, если будут хорошо себя вести.

– Мне здесь нравится: достаточно светло, и можно сделать это место очень уютным, – рассказала 19-летняя Любовь Синькина, год назад покинувшая детский дом. – Не терпится поскорее перевезти вещи и начать обживаться.

В этом году детям-сиротам выдано уже 34 квартиры, 24 из которых находятся в Тутаеве. А у тех, кто еще не дождался своей очереди, есть возможность получать компенсацию за съем квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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