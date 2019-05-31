МегаФон увеличил выручку благодаря мобильному интернету и цифровым проектам

СЕГОДНЯ 18:56 2019-05-31T18:56:52+03:00

В первом квартале 2019 года выручка МегаФона выросла на 4,8% до 80,1 млрд рублей

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Драйвером роста стала выручка от мобильной передачи данных, которая увеличилась на 8,1% и составила по итогам квартала 25,1 млрд рублей. Роль сыграли и цифровые сервисы и проекты, выручка от которых выросла на 50,3%.

Такую динамику цифровой выручки обеспечили сервисы МегаФон.ТВ, игры, музыка, прочие контент-услуги, финансовые мобильные сервисы, МТМ-услуги, конвергентные и ИТ-услуги, а также услуги, оказываемые МегаФоном в рамках госпрограммы «Цифровая Экономика» - например, «Безопасный город» и «Умный город».

Рост потребления услуг передачи данных на массовом рынке обеспечен выводом на рынок более привлекательных предложений, в том числе в рамках обновленной тарифной линейки «Включайся! 3.0» с кэшбэком за услуги связи. В результате в первом квартале 2019 года каждый клиент МегаФона в среднем использовал 10,7 Гб интернет-трафика, что на 27,6% больше, чем годом ранее.

Число пользователей услуг передачи данных в абонентской базе компании выросло на 9,3% до 33,8 млн человек. На 31 марта 2019 года доля пользователей мобильного интернета составила 44,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU