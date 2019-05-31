Вживую все гораздо страшнее: В Рыбинске жуткая авария с пострадавшими

СЕГОДНЯ 18:52 2019-05-31T18:53:07+03:00

Столкнулись четыре машины. По предварительным данным, два человека пострадали

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Серьезная авария произошла сегодня, 31 мая, в Рыбинске около 16 часов. На перекрестке улиц Софийской и Гагарина столкнулись сразу четыре автомобиля. Два из них пострадали очень серьезно. «Дэу Нексия» сложилась как фольга. У «Калины» сплющило «морду».

- Проезжал мимо, в живую все смотрится гораздо хуже, чем на фото. – написал очевидец аварии Дмитрий Кутенцин под снимками в социальных сетях.

По предварительной информации, в ДТП пострадали два человека. На месте работали спасатели и ДПС.

Фото: Рыбинск 40

ИСТОЧНИК KP.RU