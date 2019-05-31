Вживую все гораздо страшнее: В Рыбинске жуткая авария с пострадавшими
Столкнулись четыре машины. По предварительным данным, два человека пострадали
Фото: Рыбинск 40
Изменить размер текста:
Серьезная авария произошла сегодня, 31 мая, в Рыбинске около 16 часов. На перекрестке улиц Софийской и Гагарина столкнулись сразу четыре автомобиля. Два из них пострадали очень серьезно. «Дэу Нексия» сложилась как фольга. У «Калины» сплющило «морду».
- Проезжал мимо, в живую все смотрится гораздо хуже, чем на фото. – написал очевидец аварии Дмитрий Кутенцин под снимками в социальных сетях.
По предварительной информации, в ДТП пострадали два человека. На месте работали спасатели и ДПС.
Фото: Рыбинск 40
ИСТОЧНИК KP.RU