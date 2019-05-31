2019-05-31T18:20:46+03:00
Общество

Федеральных журналистов и блогеров накормили в Ярославле крымскими устрицами

И рассказали про туристический потенциал региона
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ярославль посетили федеральные журналисты и тревел-блогеры. Их познакомили с новыми водными маршрутами в Тутаеве, Рыбинске и Ярославле, рассказали, что в регионе есть цех передержки устриц и даже дали продегустировать деликатес.

- Среди различных направлений туризма мы активно развиваем гастрономический туризм, — рассказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

Напомним, цех передержки устриц появился в Ярославле благодаря подписанному соглашению между Ярославской областью и республикой Крым. Устрицы находятся здесь в замкнутой системе водоснабжения, которая полностью воссоздает естественные условия их обитания. Ярославцы могут попробовать деликатес в ресторанах города.

Кроме того, Юлия Рыбакова напомнила о новых интересных туристических маршрутах, которые были разработаны в этом году. Например, в Мышкине стартует экскурсионная программа «Волжский берег. Мышкин и мышкинцы» с мастер-классами по изготовлению цветов из дерева. В Тутаеве появится новый веломаршрут, по местам, связанным с творчеством художника Бориса Кустодиева и адмиралом Федором Ушаковым. В Рыбинском районе можно узнать историю Копринского края. Гости побывают в музее, посвященном Платону Радонежскому, солисту императорского оперного театра «Золотая рукавичка».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Еще пять детей-сирот получили квартиры в Тутаеве
МегаФон увеличил выручку благодаря мобильному интернету и цифровым проектам
Вживую все гораздо страшнее: В Рыбинске жуткая авария с пострадавшими
Полиция подвела итоги конкурса «Полицейский дядя Степа»
Полицейские проверят сотрудников летних лагерей на наличие судимостей
Кто, как и зачем меряет скорость мобильного интернета
Власти готовы оказать необходимую помощь мальчику, травмированному в Ярославской области бетонной плитой
В Ярославле поймали москвича, который занимался сбытом поддельных денег
МегаФон представил «Цифровую управляющую компанию» – новый способ управления недвижимостью.
Tele2 и правительство Ярославской области договорились о диджитализации региона
У ярославца арестовали «Infinity» в счет погашения долга по алиментам
Москвич зарастил борщевиком 33 гектара земли в Ярославской области
В Ярославле с 19-летнего посетителя бара сорвали золото на 25 тысяч
В «Коровниках» прошла проверка после смерти заключенного. Омбудсмен посоветовал не торопиться с выводами
В Ярославской области девятилетнего ребенка придавило мемориальной плитой
Десять дней на всё: суд обязал мэрию Ярославля сделать уже дырявый Октябрьский мост
Рыбинск на день останется без холодной воды
В Рыбинске ликвидировали коммунальную аварию недалеко от стройплощадки новой школы
В Ярославле два экспериментальных автобуса начали возить пассажиров
В Ярославле 14 июня ограничат движение машин
В Ярославль пришли дожди и грозы
Воткнул кухонный нож в шею: в Ярославской области осудили мужчину, который порезал своего старшего брата
Мать, на глазах у которой ребенка сажали на цепь и оставляли в собачьей будке, предстанет перед судом
Самолеты не могут приземлиться: в Туношне рассказали, что происходит