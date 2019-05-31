Федеральных журналистов и блогеров накормили в Ярославле крымскими устрицами

СЕГОДНЯ 18:20 2019-05-31T18:20:46+03:00

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Ярославль посетили федеральные журналисты и тревел-блогеры. Их познакомили с новыми водными маршрутами в Тутаеве, Рыбинске и Ярославле, рассказали, что в регионе есть цех передержки устриц и даже дали продегустировать деликатес.

- Среди различных направлений туризма мы активно развиваем гастрономический туризм, — рассказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

Напомним, цех передержки устриц появился в Ярославле благодаря подписанному соглашению между Ярославской областью и республикой Крым. Устрицы находятся здесь в замкнутой системе водоснабжения, которая полностью воссоздает естественные условия их обитания. Ярославцы могут попробовать деликатес в ресторанах города.

Кроме того, Юлия Рыбакова напомнила о новых интересных туристических маршрутах, которые были разработаны в этом году. Например, в Мышкине стартует экскурсионная программа «Волжский берег. Мышкин и мышкинцы» с мастер-классами по изготовлению цветов из дерева. В Тутаеве появится новый веломаршрут, по местам, связанным с творчеством художника Бориса Кустодиева и адмиралом Федором Ушаковым. В Рыбинском районе можно узнать историю Копринского края. Гости побывают в музее, посвященном Платону Радонежскому, солисту императорского оперного театра «Золотая рукавичка».

ИСТОЧНИК KP.RU