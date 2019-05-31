Полиция подвела итоги конкурса «Полицейский дядя Степа»

СЕГОДНЯ 18:08 2019-05-31T18:08:27+03:00

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В УМВД России по Ярославской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа». В этом году он приурочен к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и был организован совместно с Общественными советами при УМВД и территориальных органах МВД России на районном уровне в целях патриотического воспитания подрастающего поколения.

В конкурсе приняли участие юные жители г. Ярославля и Ярославской области в возрасте от 7 до 14 лет. Свои оригинальные поделки ребята выполнили в самых разных техниках - квиллинг, модульное оригами, шерстяная живопись, лепка из пластилина и другое.

В итоге первое и второе место достались воспитанницам Первомайского дома детского творчества Динаре Колесовой и Анне Куликовой. Третье - Кристине Мещеряковой, Ксении Грошевой и Сергею Корешкову из Переславль-Залесского санаторного детского дома.

Маленьких победителей поздравил начальник УМВД России по Ярославской области Андрей Липилин. Педагогам юных талантов также вручили благодарственные письма.

ИСТОЧНИК KP.RU