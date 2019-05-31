2019-05-31T17:56:13+03:00
Общество

Полицейские проверят сотрудников летних лагерей на наличие судимостей

В УМВД по Ярославской области рассказали о безопасности детей в период летних каникул
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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31 мая в УМВД России по Ярославской области прошел брифинг на тему безопасности детского отдыха летом. Родителям еще раз напомнили о том, что именно они должны продумать, чем будет заниматься их дети и рассказать им о правилах безопасного поведения на улице, у водоемов, на дороге. Также мамы и папы должны контролировать, где и чем занимается ребенок. Ночью – 23 до 6 часов детям до 16 лет законодательно запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых.

Полицейские тоже проводят профилактическую работу в преддверии каникул. В частности, организованы обследования загородных оздоровительных лагерей на предмет обеспечения защищенности и технической укрепленности. Проверяется, нет ли у сотрудников лагерей неснятой или непогашенной судимости, фактов привлечения к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности.

Также были проверено состояние дорог и пешеходных переходов у садиков, школ и лагерей.

- Обследовано 82 пешеходных перехода на расстоянии до 100 м от стационарных детских учреждений. За неудовлетворительное состояние пешеходных переходов возле стационарных детских оздоровительных учреждений в отношении юридических лиц возбуждено 4 административных материала, в отношении должностных лиц – три, - рассказали на брифинге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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