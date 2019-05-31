Кто, как и зачем меряет скорость мобильного интернета

СЕГОДНЯ 17:30 2019-05-31T17:30:40+03:00

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Мобильные операторы периодически сообщают о том, что повысили скорости интернета и стали лучшими по этому показателю – например, по версии компании Ookla. Продвинутые пользователи хорошо понимают, что стоит за этой информацией. Но у других абонентов зачастую возникает вопрос: а что это за исследования, почему им стоит верить? А главное, зачем вообще знать, что кто-то из операторов получил награду? Попробуем ответить.

Почему интернет должен быть быстрым

Начнем с того, на что влияет скорость мобильного доступа. Понятно, что чем она выше, тем быстрее скачиваются фильмы, музыка, «тяжелые» файлы. Не тормозят онлайн-игры и видео высокой четкости. А если абонент не пользуется ничем подобным и, например, только «серфит» и переписывается в мессенджерах? Тут разница, конечно, не так заметна, но она есть. Одно дело, если сайт с новостями открывается сразу, и совсем другое – если секунд через десять. Вроде бы тоже немного, но как мы начинаем переживать! И если фото, отправленное в мессенджере, «зависнет» – в этом тоже мало приятного.

Чтобы избавить своих абонентов от сих печальных мыслей, операторы постоянно развивают и модернизируют сети. Целей две: повсеместная доступность мобильных услуг и их лучшее качество. Применительно к скоростям интернета лучшие условия создает сеть четвертого поколения 4G/ LTE. Тут всё работает до десяти раз быстрее, чем в 3G. И если при обычном серфинге это мало заметно, то при скачивании «тяжелого» контента различия капитальные. Скажем, фильм нужно качать не два часа, а минут десять. А можно смотреть его онлайн – и вечных раздражающих «стоп-кадров» уже не будет.

Меряем скорость

Но максимальные возможности сети – это еще не реальная скорость, которую может «поймать» ваш смартфон. Есть целый ряд факторов, влияющих на интернет-скорости: число пользователей, одновременно «сидящих» во Всемирной паутине, удаленность от ближайшей базовой станции, наличие (или отсутствие) между ней и абонентом преград в виде массивных стальных конструкций и т.д. Словом, всё зависит от конкретного места и времени. Поэтому средние скорости даже важнее максимальных – они всегда под рукой, а для максимума нужны идеальные условия…

Измерениями скоростей занимаются сами операторы, регулярные мониторинги нужны им для планирования строительства сети. Но и абоненты могут сделать это – для того, чтобы знать собственные возможности или просто из интереса. Для замеров скоростей есть специальные мобильные приложения. Самое популярное у россиян – Speedtest, разработанный компанией Ookla, которую мы упомянули в самом начале. Каждый месяц миллионы людей по всей стране измеряют скорости через Speedtest. Делается это в разное время суток в сетях всех операторов, в движении и сидя на месте. Естественно, такое количество независимых измерителей не может «подгонять» результаты под интересы какой-то конкретной телеком-компании – абоненты просто проверяют скорость «здесь и сейчас». Поэтому таким результатам можно доверять абсолютно.

Анализируй это!

Speedtest дает информацию о реальных скоростях «вообще» и конкретно в сети 4G, с разделением по операторам и регионам России. Имея столь богатый материал для размышлений, Ookla несколько лет назад решила делиться результатами замеров, чтобы абоненты могли узнать, кто на их малой родине самый быстрый. Зачем? К примеру, чтобы выбрать лучшего оператора, в сети которого интернет будет доставлять максимум приятных ощущений. Или увидеть, что дома или в офисе скорости ниже средних – а это повод сообщить своему оператору, где нужно планировать технические работы. Потому что без абонентов даже при регулярном мониторинге территории сложно увидеть полную картину. Так, новостройка способна загородить соседнюю базовую станцию в считанные недели. Штатные инженеры могут в следующий раз появиться в таком месте через месяц, а абонент сразу почувствует, что с интернетом что-то не так – и в тот же день сообщит о проблеме оператору. И может случиться, что для возвращения привычного качества связи потребуется только «легкое» изменение настроек сети – и всего пара часов.

…Так кто же в Ярославской области – самый быстрый? Как следует из очередного исследования Ookla, в I квартале 2019-го лучшим снова стал МегаФон. У него средние скорости «доступа вообще» превысили 30 Мбит/с, конкретно в сети четвертого поколения – более 40 Мбит/с. Примерно такие же скорости в крупнейших городах региона – Ярославле и Рыбинске. Теперь вы знаете, что делать с этой информацией

ИСТОЧНИК KP.RU