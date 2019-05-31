2019-05-31T16:29:56+03:00
Происшествия

Власти готовы оказать необходимую помощь мальчику, травмированному в Ярославской области бетонной плитой

Глава Гаврилов-Ямского района Алексей Комаров прокомментировал случившееся
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Глава Гаврилов-Ямского района прокомментировал ситуацию с пострадавшим от мемориальной плиты ребенком.Глава Гаврилов-Ямского района прокомментировал ситуацию с пострадавшим от мемориальной плиты ребенком.Фото: Правительство Ярославской области
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Глава Гаврилов-Ямского района Ярославской области Алексей Комаров прокомментировал ситуацию с травмированием ребенка мемориальной плитой. Происшествие случилось 30 мая. На 9-летнего мальчика упала тяжелая каменная плита. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас второклассник находится в реанимации. Следственный комитет завел уголовное дело по факту ЧП.

- Мы полностью сотрудничаем со следственными органами. Передали им всю документацию на мемориал. Проводим и собственную проверку по факту случившегося. Пострадавший мальчик сейчас находится в детской больнице №3. Утром я побывал в больнице, переговорил с мамой ребенка. Готовы оказать семье всю посильную помощь, - сообщил Комаров.

По предварительной версии, ребенок попытался залезть на плиту, а она не устояла и рухнула на него.

ИСТОЧНИК KP.RU

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