В Ярославле поймали москвича, который занимался сбытом поддельных денег
В Ярославле осудили 43-летнего жителя Московской области, который занимался сбытом поддельных денег. Установлено, что в мае 2018 года преступник намеренно купил поддельные купюры номиналом пять тысяч рублей. После этого мужчина перебрался в Ярославль и с мая по июль 2018 года занимался сбытом денег.
- Мужчина осуществлял покупки в различных торговых точках Ярославля, сдачу при этом обвиняемый получал подлинными денежными средствами, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
После того, как на мужчину завели уголовное дело, он полностью признал свою вину. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на один год и два месяца. Мужчина отправится отбывать наказание в колонию общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU