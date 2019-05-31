2019-05-31T16:29:02+03:00
Происшествия

В Ярославле поймали москвича, который занимался сбытом поддельных денег

Мужчину приговорили к году и двум месяцам в колонии общего режима
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле осудили 43-летнего жителя Московской области, который занимался сбытом поддельных денег. Установлено, что в мае 2018 года преступник намеренно купил поддельные купюры номиналом пять тысяч рублей. После этого мужчина перебрался в Ярославль и с мая по июль 2018 года занимался сбытом денег.

- Мужчина осуществлял покупки в различных торговых точках Ярославля, сдачу при этом обвиняемый получал подлинными денежными средствами, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

После того, как на мужчину завели уголовное дело, он полностью признал свою вину. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на один год и два месяца. Мужчина отправится отбывать наказание в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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