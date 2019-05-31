2019-05-31T16:24:46+03:00
Экономика

МегаФон представил «Цифровую управляющую компанию» – новый способ управления недвижимостью.

МегаФон разработал решение для управляющих компаний и жильцов «Цифровая управляющая компания», обеспечивающее максимально удобное, технологичное и продуктивное взаимодействие жителей многоквартирных домов c их управляющей компанией
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Новый сервис МегаФона помогает снизить задолженности населения за ЖК услуги, повышает прозрачность расчётов, предоставляя первоклассное качество обслуживания и удобство взаимодействия граждан с управляющими компаниямиНовый сервис МегаФона помогает снизить задолженности населения за ЖК услуги, повышает прозрачность расчётов, предоставляя первоклассное качество обслуживания и удобство взаимодействия граждан с управляющими компаниями
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Передовой сервис, созданный благодаря разработкам в сфере «интернета вещей», позволяет жильцам в удобном интерфейсе просматривать начисления и оплачивать квартплату, обращаться в диспетчерскую службу и охрану ЖК, а также передавать показания приборов учёта.

В частности, в «Цифровой управляющей компании» организации, занятые в сфере управления недвижимостью, получают необходимое программное обеспечение, мобильные приложения жильца и исполнителя, разработку и доработку модулей под индивидуальные требования компании, интеграцию с популярными платформами 1С, ГИС ЖКХ, РКЦ и многое другое. При этом решение предоставляет компаниям такие полезные опции, как, например, удобное ведение и обработка реестра должников, статистика и аналитика потребления ресурсов, вычисление и выставление счетов по коммунальным и дополнительным услугам, а также функциональность для проведения онлайн-собраний жильцов с использованием блокчейн-технологий.

Специальное web-приложение для администратора управляющей компании позволит проводить администрирование обслуживаемого объекта и информации по каждой квартире с привязкой к жителям, вычислять и выставлять счета по коммунальным и дополнительным услугам.

Жильцы многоквартирных домов также найдут в онлайн-системе «Цифровой управляющей компании» много полезного: удобный способ оплаты коммунальных услуг, полный контроль платежей, прозрачность исполнения заявок, контроль и оценка работы подрядчиков, участие в онлайн голосованиях. Для удобства пользователей МегаФон разработал и мобильное приложение.

В итоге новый сервис МегаФона помогает снизить задолженности населения за ЖК услуги, повышает прозрачность расчётов, предоставляя первоклассное качество обслуживания и удобство взаимодействия граждан с управляющими компаниями.

- МегаФон имеет огромный опыт реализации крупных высокотехнологичных проектов и обладает собственной экспертизой в развитии сетей связи, внедрении IoT и M2M решений. Сегодня доля МегаФон на рынке «интернета вещей» среди операторов в России составляет уже 38% - это означает, что предлагаемые МегаФоном продукты востребованы и актуальны. «Цифровая Управляющая компания» - наш новый, очень удобный и многофункциональный продукт. К его плюсам можно отнести автоматизацию бизнес-процессов, повышение доверие населения к ЖКХ, и по сути новый, более современный и технологичный, способ управления недвижимостью, - отмечает руководитель по IoT и цифровым решениям компании «МегаФон» Павел Иванченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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