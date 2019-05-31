Tele2 и правительство Ярославской области договорились о диджитализации региона

СЕГОДНЯ 15:45 2019-05-31T15:45:20+03:00

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и правительство Ярославской области заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи. В течение 2019 года компания инвестирует в экономику региона 356 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

Это позволит внести вклад в реализацию проекта «Цифровая экономика».

Соглашение подписано генеральным директором Tele2 Сергеем Эмдиным и губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым. Цель сотрудничества – дальнейшее развитие телекоммуникационной инфраструктуры, повышение доступности новейших технологий для

населения региона и информирование ярославцев об актуальных телеком-услугах. Также компания обладает необходимыми ресурсами для реализации правительственного проекта «Цифровая экономика» и сможет принять участие в развитии концепции «умного города» и внедрении удобных для ярославцев сервисов на базе интернета вещей.

Инвестиционная программа предполагает продолжение проекта строительства сети мобильной связи Tele2 в стандартах 4G/3G/2G на территории Ярославской области. В результате услуги высокоскоростного мобильного интернета и голосовой связи станут доступны жителям ряда

удаленных и малых населенных пунктов. В соответствии с соглашением объем инвестиций Tele2 в экономику Ярославского региона до конца 2019 года составит 356 млн рублей, в том числе 237 млн рублей будет направлено на развитие сетевой инфраструктуры. Этот проект продолжает программу развития Tele2 в регионе, в рамках которой компания ранее уже инвестировала в строительство сети в Ярославской области более чем 610 млн рублей.

«В Ярославской области мы начали оказывать услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета в апреле этого года. Сразу на старте мы развернули эталонные сети, которые охватывают территорию, где проживает большинство жителей региона. Тем не менее, мы не планируем останавливаться на достигнутом. В наших целях – расширить покрытие, запуская новые базовые станции в ряде небольших сел, а также принять участие в проекте «Цифровая экономика». Комплекс совместных мероприятий с правительством Ярославской области позволит сделать еще доступнее современные услуги мобильной связи», - сообщил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

«Наша задача – сделать новейшие технологии доступными даже в самых отдаленных населенных пунктах. На это будет направлена и совместная работа с компанией Tele2», - подчеркнул губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Напомним, ярославский регион стал 67-м в географии присутствия Tele2 и позволил оператору «замкнуть кольцо» сетей связи вокруг Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU