2019-05-31T15:43:43+03:00
Общество

У ярославца арестовали «Infinity» в счет погашения долга по алиментам

Мужчина задолжал своим детям 100 тысяч рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле судебные приставы арестовали у злостного неплательщика алиментов автомобиль «Infinity». Установлено, что у мужчины шестеро детей, трех из которых он обеспечивал наполовину. За короткий промежуток времени мужчина накопил долг в размере 100 тысяч рублей.

- Должник, имея в собственности три автотранспортных средства, всячески скрывал их от судебных приставов, придумывая при этом различные небылицы, - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - Имущество должника объявили в розыск.

В ходе розыска выяснилось, что мужчину и машину постоянно видели на одном из предприятий города. Приставы выехали на место и арестовали автомобиль неплательщика. У должника есть короткой промежуток времени для того, чтоб погасить долг, иначе иномарку отдадут на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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