2019-05-31T13:08:05+03:00
Происшествия

В Ярославле с 19-летнего посетителя бара сорвали золото на 25 тысяч

21-летнему грабителю за украденную цепочку грозит до семи лет
Роман РЫЖИКОВ
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Молодой парень сорвал золотую цепь и убежалМолодой парень сорвал золотую цепь и убежалФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Поход в бар для 19-летнего ярославца обернулся неприятностями. В питейном заведении молодого парня ограбили – сорвали с шеи золотую цепочку за 25 тысяч. Юноша обратился за помощью полицейских.

Оказалось, грабитель не намного старше – ему всего 21 год. Раньше молодой человек к уголовной ответственности не привлекался, но теперь за цепочку ему грозит до семи лет лишения свободы. Уголовное дело заведено по статье «Грабеж».

Полиция, тем временем, напоминает: если случилось преступление, обращайтесь к правоохранителям при первой возможности. Это увеличивает шансы раскрыть найти злоумышленника и привлечь к ответственности

ИСТОЧНИК KP.RU

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