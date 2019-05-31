2019-05-31T12:12:34+03:00
Общество

В «Коровниках» прошла проверка после смерти заключенного. Омбудсмен посоветовал не торопиться с выводами

Сергей Бабуркин побывал в СИЗО № 1
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Сергей Бабуркин отметил, что многие обстоятельство необходимо уточнитьСергей Бабуркин отметил, что многие обстоятельство необходимо уточнитьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин побывал в «Коровниках» вместе с представителями Генпрокуратуры. Проверка в СИЗО № 1 нагрянула после сообщений о гибели этапированного через изолятор заключенного. Омбудсмен посоветовал не делать преждевременные выводы:

- По моему мнению, должна быть проведена все-таки полная, тщательная проверка, прежде чем делать выводы. Здесь много обстоятельств, которые требуют уточнения. И именно этим сейчас занимаются компетентные органы. проверка проводится и Федеральной службой исполнения наказаний, и Генеральной прокуратурой, и следственным управлением СКР по Ярославской области». – заявил Бабуркин «Первому Ярославскому».

Напомним, информация о гибели заключенного появилась в воскресенье, 26 мая. Тогда ряд СМИ сообщил об избиении, однако в УФСИН заявили, что имела место быть попытка суицида.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Москвич зарастил борщевиком 33 гектара земли в Ярославской области
В Ярославле с 19-летнего посетителя бара сорвали золото на 25 тысяч
В Ярославской области девятилетнего ребенка придавило мемориальной плитой
Десять дней на всё: суд обязал мэрию Ярославля сделать уже дырявый Октябрьский мост
Рыбинск на день останется без холодной воды
В Рыбинске ликвидировали коммунальную аварию недалеко от стройплощадки новой школы
В Ярославле два экспериментальных автобуса начали возить пассажиров
В Ярославле 14 июня ограничат движение машин
В Ярославль пришли дожди и грозы
Воткнул кухонный нож в шею: в Ярославской области осудили мужчину, который порезал своего старшего брата
Мать, на глазах у которой ребенка сажали на цепь и оставляли в собачьей будке, предстанет перед судом
Самолеты не могут приземлиться: в Туношне рассказали, что происходит