В «Коровниках» прошла проверка после смерти заключенного. Омбудсмен посоветовал не торопиться с выводами

СЕГОДНЯ 12:12 2019-05-31T12:12:34+03:00

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Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин побывал в «Коровниках» вместе с представителями Генпрокуратуры. Проверка в СИЗО № 1 нагрянула после сообщений о гибели этапированного через изолятор заключенного. Омбудсмен посоветовал не делать преждевременные выводы:

- По моему мнению, должна быть проведена все-таки полная, тщательная проверка, прежде чем делать выводы. Здесь много обстоятельств, которые требуют уточнения. И именно этим сейчас занимаются компетентные органы. проверка проводится и Федеральной службой исполнения наказаний, и Генеральной прокуратурой, и следственным управлением СКР по Ярославской области». – заявил Бабуркин «Первому Ярославскому».

Напомним, информация о гибели заключенного появилась в воскресенье, 26 мая. Тогда ряд СМИ сообщил об избиении, однако в УФСИН заявили, что имела место быть попытка суицида.

ИСТОЧНИК KP.RU