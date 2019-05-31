Рыбинск на день останется без холодной воды

СЕГОДНЯ 11:00 2019-05-31T11:35:57+03:00

В Рыбинске и Рыбинском районе на целый день отключат холодную воду. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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Жители Рыбинска на один день останутся без холодной воды. Об этом горожан предупредила администрация. Воды не будет 2 июня с 7 до 24 часов.

- Причиной станет остановка работы насосных станций и очистных сооружений водопровода для проведения ремонтов, - пояснили власти Рыбинска.

Без воды останутся микрорайоны Волжский, ГЭС, Веретье-1, Веретье-2, Веретье-3, Веретье-4, Переборы, Прибрежный, Скоморохова Гора, Северный, Западный, Мариевка, поселки Искра Октября, Юбилейный, Костино, Голодяево, деревни Ануфриево, Пригорки, Макарово, Пригородная.

В части домов вода будет, но давление в трубах понизится. Такое произойдет в Гагаринском, Запахомовском и Центральном районах.. В Центральном районе полностью будут отключены следующие дома: ул. Плеханова, дома №№ 38,36,34,32,30,20,17,17а,13,11; ул. Свободы, дома №№ 2,4,6,8,10,29,23,23а,25,33,19,19а,17,15,9,7,3,1а,1; ул. Кольцова, дома №№ 3,2; ул. Кирова, дома №№ 4,4а,6,6а,30,32,34,36,17,15,13, 11, 29, 27,23; ул. Герцена, дома №№ 58,39,87,93,97; ул. Радищева, дома №№ 73,77,83,85,87; ул. Яна Гуса, дома №№ 8,4; ул. Карякинская, дома №№106,88,78,70, 39, 41, 43, 45,47; ул. Луначарского, дома №№ 29,27,23; ул. Крестовая, дома №№ 133,135, 137, 141; ул. Чкалова, дом № 69.

ИСТОЧНИК KP.RU