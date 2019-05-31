2019-05-31T11:42:56+03:00
Происшествия

В Рыбинске ликвидировали коммунальную аварию недалеко от стройплощадки новой школы

В котлован для тепловой камеры хлынула канализация
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Рыбинске котлован для тепловой камеры залила канализация. Фото: ГП ЯО «Северный водоканал».В Рыбинске котлован для тепловой камеры залила канализация. Фото: ГП ЯО «Северный водоканал».
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В Рыбинске Ярославской области ликвидировали коммунальное ЧП, которое произошло 30 мая на улице Тракторной в микрорайоне Слип. Здесь в котлован, вырытый для оборудования тепловой камеры, к которой в дальнейшем планируют подключить тепловые сети новой строящейся неподалеку школы, хлынула канализация.

- При вскрытии грунта и организации строительства камеры выяснилось, что из подвала дома вытекло очень большое количество канализационных вод. Они затопили площадку и не давали производить работы дальше, - рассказал заместитель главы Рыбинска по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

В ближайшее время строительные работы здесь будут продолжены.

Напомним, школа на улице Тракторной должна быть сдана в эксплуатацию к осени 2020 года. Она будет рассчитанная на 786 человек. В одном здании разместят общеобразовательную школу и музыкальные классы для дополнительного образования детей. На пришкольной территории сделают спортивную площадку и хоккейный корт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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