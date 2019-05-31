В Ярославле 14 июня ограничат движение машин

СЕГОДНЯ 07:50 2019-05-31T07:50:56+03:00

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В Ярославле с 7 часов 14 июня до 21 часа 19 июня перекроют дороги. Это связано с тем, что в городе будут проводиться IV Международный фестиваль научно-популярных полнокупольных программ «Отражение Вселенной» и IV Международная конференция «Планетарий ХХI века». Мероприятия посвящены полету первой женщины-космонавта Валентине Терешковой. Ограничения движения коснутся участка дороги на улице Чайковского от улицы Большая Октябрьская до Которосльной набережной. Также там нельзя будет стоять и останавливаться. Будьте внимательнее и соблюдайте правила.

ИСТОЧНИК KP.RU