2019-05-31T07:50:56+03:00
Общество

В Ярославле 14 июня ограничат движение машин

Это коснется улицы Чайковского
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ярославле с 7 часов 14 июня до 21 часа 19 июня перекроют дороги. Это связано с тем, что в городе будут проводиться IV Международный фестиваль научно-популярных полнокупольных программ «Отражение Вселенной» и IV Международная конференция «Планетарий ХХI века». Мероприятия посвящены полету первой женщины-космонавта Валентине Терешковой. Ограничения движения коснутся участка дороги на улице Чайковского от улицы Большая Октябрьская до Которосльной набережной. Также там нельзя будет стоять и останавливаться. Будьте внимательнее и соблюдайте правила.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославль пришли дожди и грозы
Воткнул кухонный нож в шею: в Ярославской области осудили мужчину, который порезал своего старшего брата
Мать, на глазах у которой ребенка сажали на цепь и оставляли в собачьей будке, предстанет перед судом
Самолеты не могут приземлиться: в Туношне рассказали, что происходит
В Ярославле к должнику приехали на помощь друзья, чтобы приставы не смогли эвакуировать машину
В Ярославле задержали вора, который совершил серию краж в Заволжском районе
В Ярославле вор-рецидивист обчистил алкомаркет
В Переславле мужчина украл у женщины сумку и был тут же задержан
В Ярославле рецидивист под угрозой ножа украл у знакомого деньги и телефон
В больнице №3 Ярославля создали профсоюзную организацию
Новый обитатель ярославского зоопарка кошачий лемур показал себя во всей красе
Ярославские приставы выселили мать и сына, которые продали квартиру, но не выезжали из нее
Хоккейный пин-ап: художник из Рыбинска нарисовал пикантный спортивный календарь
В Ярославле сломанные качели проломили череп 7-летней девочке: возбуждено уголовное дело
Ярославский священник выступил против фестиваля красок Холи
Смертельное ДТП: в Ярославской области легковушка въехала в лося
Доходный дом в Рыбинске стал памятником местного значения
Жуть: на Тутаевской птицефабрике яйца просроченные, а в цехе убоя – туалет
Пропавший в Ярославле пенсионер с садовой тележкой погиб
Китайский самосвал сбил на окружной дороге в Рыбинске велосипедистку
Побегали с подносами в ярославской чайхоне, а денег не получили
Бюджет Ярославля: деньги идут на кредиты и другие первоочередные нужды
Дорогу на Красноборской улице в Ярославле заасфальтируют этой осенью
Ярославец взял «золото» России по боксу и поедет на первенство Европы