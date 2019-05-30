В Ярославль пришли дожди и грозы

СЕГОДНЯ 20:21 2019-05-30T20:21:39+03:00

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Выходные в Ярославле обещают быть пасмурными и дождливыми. Облачная с прояснениями погода сменится кратковременным дождем. В отдельный районах области начнутся грозы. Ветер – северо-восточный, 5-10 метров в секунду. При грозе порывы увеличатся до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью упадет до 6 градусов. Днем снова станет тепло: 23 градуса. Метеорологическая видимость не ухудшится: 7000-9000 метров. Выходя из дома, не забывайте зонт и резиновые сапоги и будьте внимательны на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU