Воткнул кухонный нож в шею: в Ярославской области осудили мужчину, который порезал своего старшего брата
В январе 2019 года 45-летний житель Брейтовского района выпивал вместе со своим 47-летним братом. Когда оба мужчины уже были «подшофе», младший брат схватил кухонный нож и ударил старшего в область горла.
– В результате потерпевшему причинена рана шеи с повреждением щитовидной железы, – рассказали в прокуратуре Ярославской области.
Это телесное повреждение приравнивается к тяжкому вреду здоровья.
Было возбуждено уголовное дело. В суде учтено то обстоятельство, что зачинщиком конфликта стал потерпевший. Также немаловажно, что подсудимый перенес инсульт, а еще сам вызвал брату скорую помощь.
Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU