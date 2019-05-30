Воткнул кухонный нож в шею: в Ярославской области осудили мужчину, который порезал своего старшего брата

СЕГОДНЯ 19:57 2019-05-30T19:57:21+03:00

В суде учли все обстоятельства и дали 3 года условно

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В январе 2019 года 45-летний житель Брейтовского района выпивал вместе со своим 47-летним братом. Когда оба мужчины уже были «подшофе», младший брат схватил кухонный нож и ударил старшего в область горла.

– В результате потерпевшему причинена рана шеи с повреждением щитовидной железы, – рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Это телесное повреждение приравнивается к тяжкому вреду здоровья.

Было возбуждено уголовное дело. В суде учтено то обстоятельство, что зачинщиком конфликта стал потерпевший. Также немаловажно, что подсудимый перенес инсульт, а еще сам вызвал брату скорую помощь.

Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU