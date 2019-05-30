Мать, на глазах у которой ребенка сажали на цепь и оставляли в собачьей будке, предстанет перед судом
44-летняя жительница Ярославской области, на глазах у которой ее муж несколько лет истязал их 15-летнего сына (по данным следствия, над мальчиком издевались с девяти до тринадцати лет), предстанет перед судом. Мать не только не защищала ребенка, но и сама избивала мальчика.
В деревне Бор Некрасовского района происходили чудовищные вещи: отец сажал мальчика на цепь и оставлял в будке во дворе…
Сейчас расследование уголовного дело в отношении мужчины продолжается. Его обвиняют в истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.
- Вследствие того, что мальчик постоянно подвергался насилию в семье, у него возникло и развилось психическое расстройство, причинившее средней тяжести вред здоровью. – рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.
Женщину обвиняют в «ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».
ИСТОЧНИК KP.RU