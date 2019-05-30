2019-05-30T17:38:11+03:00
Общество

Самолеты не могут приземлиться: в Туношне рассказали, что происходит

Оказалось, на аэродроме проходят учения
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Над Туношной кружат самолеты.Над Туношной кружат самолеты.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жители деревень, которые находятся недалеко от ярославского аэропорта Туношна начали бить тревогу. Их встревожило, что над аэродромом периодически кружат самолеты и почему-то не могут приземлиться. В аэропорте успокоили – ни о каких ЧП речи не идет.

- На базе ярославского аэропорта проходят учебно-тренировочные полеты ведущих авиакомпаний России, а именно группы компаний Аэрофлот и холдинга S7, - пояснили в аэропорту «Туношна».

Благодаря этим полетам пилоты отрабатывают навыки захода на посадку, проходит отработка полетов в сложных метеоусловиях, повышение навыков пилотирования. Тренировки контролируются и обслуживаются наравне с пассажирскими рейсами, но выполняются без пассажиров. На борту находится только экипаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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