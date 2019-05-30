2019-05-30T17:16:07+03:00
Общество

В Ярославле к должнику приехали на помощь друзья, чтобы приставы не смогли эвакуировать машину

Охладить пыл приятелей смогла лишь группа быстрого реагирования
Екатерина РЯБЦЕВА
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Судебные приставы выяснили, что из имущества есть у должника, и где оно находится/ФОТО: УФССП по Ярославской областиСудебные приставы выяснили, что из имущества есть у должника, и где оно находится/ФОТО: УФССП по Ярославской области
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В Ярославле местный житель задолжал кредитной организации и одному человеку почти 500 тысяч. Судебные приставы выяснили, что из имущества есть у должника и где оно находится. После этого они приехали и стали оформлять акт описи и ареста автомобиля. Ярославец был спокоен, пока не осознал, что скоро эвакуатор увезет его машину. На подмогу пришли друзья. Они загородили авто своим транспортным средством и заблокировали эвакуатору доступ. Дух защитников ослаб, когда на место прибыла группа быстрого реагирования. Машину арестовали и эвакуировали на специальную стоянку.

– Чтобы вернуть авто, ярославцу необходимо в течение 10 дней оплатить свою задолженность, – рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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