В Ярославле к должнику приехали на помощь друзья, чтобы приставы не смогли эвакуировать машину

СЕГОДНЯ 17:16 2019-05-30T17:16:07+03:00

Судебные приставы выяснили, что из имущества есть у должника, и где оно находится/ФОТО: УФССП по Ярославской области

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В Ярославле местный житель задолжал кредитной организации и одному человеку почти 500 тысяч. Судебные приставы выяснили, что из имущества есть у должника и где оно находится. После этого они приехали и стали оформлять акт описи и ареста автомобиля. Ярославец был спокоен, пока не осознал, что скоро эвакуатор увезет его машину. На подмогу пришли друзья. Они загородили авто своим транспортным средством и заблокировали эвакуатору доступ. Дух защитников ослаб, когда на место прибыла группа быстрого реагирования. Машину арестовали и эвакуировали на специальную стоянку.

– Чтобы вернуть авто, ярославцу необходимо в течение 10 дней оплатить свою задолженность, – рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU