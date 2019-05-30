В Ярославле задержали вора, который совершил серию краж в Заволжском районе

СЕГОДНЯ 16:20 2019-05-30T16:20:51+03:00

Мужчина похищал из дачных домов деньги и сотовые телефоны

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В Ярославле сотрудники полиции задержали мужчину, который совершил серию краж из частных домов. Установлено, что вор орудовал в Заволжском районе города. Ранее в полицию обращались потерпевшие из нескольких садоводческих товариществ.

- Из дачных домов были похищены сотовые телефоны и денежные средства, - уточнили в пресс-службе полиции Ярославской области. - Установлена причастность мужчины к четырем кражам, по факту преступлений возбуждены уголовные дела.

Общая сумма ущерба, причиненная 30-летним преступником, составила более 40 тысяч рублей. Расследование дела продолжается, сотрудники полиции выясняют причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU